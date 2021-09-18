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Софья Акатьева стала победительницей этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске

Софья Акатьева стала победительницей этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске
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Российская фигуристка Софья Акатьева одержала победу на четвёртом этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Красноярске (Россия). По итогам двух программ Акатьева набрала 233, 08 баллов. Второй стала россиянка – Анастасия Зинина (206,20), третьей – ещё одна представительница России Софья Самоделкина (202,39). Ещё две россиянки – Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская стали четвёртой и пятой соответственно.

Отметим, что Акатьева является воспитанницей Этери Тутберидзе. Ранее она первой в России и второй в мире исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.

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