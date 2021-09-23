Илья Яблоков выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Любляне

Российский фигурист Илья Яблоков выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Любляне (Словения).
Яблоков, выступавший последним, опередил соперников более чем на 10 баллов. Вторым стал Ча Ён Хён из Южной Кореи, третьим – американец Мэтью Нильсен.
Ученик Виктории Буцаевой, которому через несколько дней исполнится 18 лет, допустил небольшую ошибку при исполнении тройного флипа, идеально прыгнул тройной аксель и получил надбавку за каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй части программы. Ранее в сезоне-2021/2022 Яблоков был вторым на этапе юниорского Гран-при в Кошице.
Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения
Юноши. Короткая программа
1. Илья Яблоков (Россия) – 78,89.
2. Ча Ён Хён (Южная Корея) – 67,33.
3. Мэтью Нильсен (США) – 65,80.
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