Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Яблоков выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Любляне

Илья Яблоков выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Любляне
Комментарии

Российский фигурист Илья Яблоков выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Любляне (Словения).

Яблоков, выступавший последним, опередил соперников более чем на 10 баллов. Вторым стал Ча Ён Хён из Южной Кореи, третьим – американец Мэтью Нильсен.

Ученик Виктории Буцаевой, которому через несколько дней исполнится 18 лет, допустил небольшую ошибку при исполнении тройного флипа, идеально прыгнул тройной аксель и получил надбавку за каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй части программы. Ранее в сезоне-2021/2022 Яблоков был вторым на этапе юниорского Гран-при в Кошице.

Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения
Юноши. Короткая программа

1. Илья Яблоков (Россия) – 78,89.
2. Ча Ён Хён (Южная Корея) – 67,33.
3. Мэтью Нильсен (США) – 65,80.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021