Евгения Медведева показала фото своего студенческого билета

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как выглядит её студенческий билет. Ранее стало известно, что спортсменка поступила в Московский государственный университет (МГУ). Она учится на факультете под названием «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).
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