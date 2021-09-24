Евгения Медведева показала фото своего студенческого билета

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как выглядит её студенческий билет. Ранее стало известно, что спортсменка поступила в Московский государственный университет (МГУ). Она учится на факультете под названием «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

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