Технический специалист ISU заявил, что Трусова могла бы соперничать с мужчинами

Технический специалист ISU Игорь Бич высказал мнение, что российская фигуристка Александра Трусова, которая включила пять четверных прыжков в новую произвольную программу, смогла бы бросить вызов мужчинам.

«Судьи и технические специалисты оценивали то, что видели. Трусова показала выдающуюся произвольную программу, но говорить о её безукоризненном исполнении не стал бы.

Были помарки, на которые ей и тренеру Этери Тутберидзе указали. Хотя то, что с такой программой Александра могла бы соперничать с мужчинами, тоже все отметили», — приводит слова Бича «Р-Спорт».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!