Технический специалист ISU заявил, что Трусова могла бы соперничать с мужчинами
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Технический специалист ISU Игорь Бич высказал мнение, что российская фигуристка Александра Трусова, которая включила пять четверных прыжков в новую произвольную программу, смогла бы бросить вызов мужчинам.
«Судьи и технические специалисты оценивали то, что видели. Трусова показала выдающуюся произвольную программу, но говорить о её безукоризненном исполнении не стал бы.
Были помарки, на которые ей и тренеру Этери Тутберидзе указали. Хотя то, что с такой программой Александра могла бы соперничать с мужчинами, тоже все отметили», — приводит слова Бича «Р-Спорт».
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