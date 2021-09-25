Соколовская: у Кондратюка работы непочатый край

Тренер Светлана Соколовская прокомментировала выступление своего подопечного Марка Кондратюка. Слова специалиста приводит ТАСС.

Напомним, Кондратюк занял третье место на турнире в Германии, тем самым гарантировав России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на ОИ-2022, которые состоятся в Пекине.

«Рада, что мы выполнили задачу, подтвердив три квоты от России на предстоящие Игры. Впервые за столько лет наша команда сможет выступить на Олимпиаде в полном составе, — сказала Соколовская. — Конечно, Марк волновался. Это для него первый подобный опыт борьбы на таком ответственном старте. Справился, хотя, конечно, работы еще непочатый край. Думаю, для него это можно считать хорошим началом олимпийского сезона», — отметила Светлана Соколовская.