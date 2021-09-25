Стали известны победители первого этапа Кубка России среди юниоров

Объявлены победители и призёры первого этапа Кубка России в соревнованиях юниорских спортивных пар. Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания России.
Первыми стали Екатерина Гейниш и Илья Миронов (176.19). На втором месте расположилась пара Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (169.92). Бронзовыми призёрами стали Варвара Черемных и Даниил Бутенко (167.94).
Гейниш и Миронов лидировали после короткой программы, в произвольной уступили Ксении Ахантьевой и Валерию Колесову, но по сумме двух прокатов завоевали золото, продемонстрировав каскад 3-й лутц + ойлер + 2-й сальхов в произвольной программе.
Ахантьева и Колесов откатали произвольную программу в Сызрани увереннее, чем короткую, и выступили лучше, нежели на контрольных прокатах.
Пара Черемных — Бутенко на турнире в Сызрани исполнила каскад 3-й ритбергер + ойлер + 2-й сальхов.
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