Плющенко гневно отреагировал на новость, что его 13-летняя ученица Жилина сломала ногу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал информацию, что 13-летняя фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко», сломала ногу и снялась с этапа юниорского Гран-при.

«Новость дня! Пестрит весь интернет со вчерашнего дня! Дословно! Источник: «Вероника Жилина сломала ногу»! Что за источник, СМИ не указывают! Очередной вброс журналистов ради красивых заголовков и сенсаций! А эти вбросы читают поклонники и любители фигурного катания и адекватные журналисты, которые иногда думают, что профессия журналист — это всё-таки профессия и как минимум расследование и уточнение данных!

Есть, конечно, сплетники, а не профессионалы, но даже они должны понимать, что лгут про здоровье ребёнка, которому недавно исполнилось 13 лет! Вероника в зале получила травму — повреждение связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме. Лечим ногу и ждём разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника — очень сильная девочка! Более чем уверен, что вы её ещё увидите на соревновательных стартах в этом году!» — написал Плющенко в своём «инстаграме».

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