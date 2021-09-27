Первый канал объявил список участников шоу «Ледниковый период» 2021 года

Первый канал опубликовал список фигуристов и знаменитостей, которые примут участие в очередном сезоне телепроекта «Ледниковый период». Первый выпуск программы покажут в субботу, 2 октября, в 17:30 мск.

В новом сезоне участие примут Даня Милохин, Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Дава, Роман Костомаров, Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Ксения Бородина, Дмитрий Соловьев, Никита Пресняков, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Янина Студилина, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Иван Колесников, Максим Маринин, Дарья Мельникова, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар, Гела Месхи, Федор Федотов, Александр Энберт, Агата Муцениеце.

Ранее сообщалось, что ведущими шоу вновь станут Алина Загитова и Алексей Ягудин.

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