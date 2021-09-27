Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Траньков: в этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри

Траньков: в этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о своей роли в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

«В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар — среди участников.

Заявляю сразу, что судить буду строго, но справедливо, и никаких поблажек от меня жена даже не ждёт», – приводит слова Транькова официальный сайт Первого канала.

Всего в проекте участвуют пять жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой и Максима Транькова, это место займёт Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.

Ведущими проекта станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021