Траньков: в этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о своей роли в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.
«В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар — среди участников.
Заявляю сразу, что судить буду строго, но справедливо, и никаких поблажек от меня жена даже не ждёт», – приводит слова Транькова официальный сайт Первого канала.
Всего в проекте участвуют пять жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой и Максима Транькова, это место займёт Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.
Ведущими проекта станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.
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