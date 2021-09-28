Хореограф Тутберидзе — поклонникам Загитовой и Медведевой: посмотрите, что вы натворили

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к поклонникам фигурного катания. Он призвал их не заниматься хейтерством, упомянув болельщиков Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Полистал я тут в соцсетях материалы про наших фигуристок, почитал комментарии — и так печально стало. На носу Олимпиада, и все армии поклонников фигуристок начинают активизироваться, надевают бронежилеты, шлемы и заряжают информационные автоматы. Столько негатива, злорадства, язвительности и даже оскорблений льётся на полях интернетной войны. Зачем это всё?

Вы знаете, а ведь они тоже иногда открывают интернет и читают ваши посты и комментарии. Как думаете, что в их юных душах откладывается, глядя на ваши войны?! А им сейчас нужен хороший, светлый настрой и минимум негатива, а лучше вообще без него.

Порой мне напоминает это некоторые ток-шоу на различных каналах, где оппоненты похожи на две стаи лающих собак из разных районов. Это выглядит и комедийно, и трагично в одном флаконе. Девочки юны, светлы и чисты — зачем пачкать их души грязью? В пример приведу два штаба поклонников Алины и Жени: посмотрите, что вы натворили. Эта войнушка продолжается уже несколько лет», — написал он в своём «инстаграме».

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