Хореограф Тутберидзе — поклонникам Загитовой и Медведевой: посмотрите, что вы натворили

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к поклонникам фигурного катания. Он призвал их не заниматься хейтерством, упомянув болельщиков Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
«Полистал я тут в соцсетях материалы про наших фигуристок, почитал комментарии — и так печально стало. На носу Олимпиада, и все армии поклонников фигуристок начинают активизироваться, надевают бронежилеты, шлемы и заряжают информационные автоматы. Столько негатива, злорадства, язвительности и даже оскорблений льётся на полях интернетной войны. Зачем это всё?
Вы знаете, а ведь они тоже иногда открывают интернет и читают ваши посты и комментарии. Как думаете, что в их юных душах откладывается, глядя на ваши войны?! А им сейчас нужен хороший, светлый настрой и минимум негатива, а лучше вообще без него.
Порой мне напоминает это некоторые ток-шоу на различных каналах, где оппоненты похожи на две стаи лающих собак из разных районов. Это выглядит и комедийно, и трагично в одном флаконе. Девочки юны, светлы и чисты — зачем пачкать их души грязью? В пример приведу два штаба поклонников Алины и Жени: посмотрите, что вы натворили. Эта войнушка продолжается уже несколько лет», — написал он в своём «инстаграме».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 сентября 2021
-
10:00
-
09:30
-
09:07
-
08:37
-
08:22
-
00:41
- 27 сентября 2021
-
21:10
-
19:03
-
18:01
-
16:27
-
16:26
-
16:00
-
14:47
-
14:43
-
13:30
-
13:22
-
11:39
-
11:15
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:35
-
09:30
-
00:34
-
00:10
- 26 сентября 2021
-
22:20
-
20:03
-
19:41
-
19:24
-
19:11
-
19:09
-
18:41
-
17:58
-
17:41
-
16:04