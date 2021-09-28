Алина Загитова появилась на съёмках «Ледникового периода» в белом. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова надела белый наряд на первый день съёмок очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Соответствующее видео появилось в «сториз» «инстаграма» имиджмейкера darminnastyle.
Спортсменка надела белое платье, также она использовала белую накидку и серебристый пояс.
«Ведущая Алина Загитова! Оцените образ...» — отмечается в подписи.
Фото: https://www.instagram.com/darminnastyle/
Как и в предыдущем сезоне, Загитова и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин будут ведущими программы. Показ первого выпуска очередного сезона «Ледникового периода» запланирован на 2 октября.
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