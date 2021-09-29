Ягудин: перед «Ледниковым периодом» Загитова работала над своей немосковской дикцией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о съемках шоу «Ледниковый период», которое он ведёт вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой. По словам экс-фигуриста Загитова активно тренировала дикцию для работы на шоу.
«Почувствовал ли я, что Загитова уже совсем профессиональная ведущая? Слышал одну фразу, которая для меня была показательна: «Не надо говорить вместе со мной, я знаю, что хочу донести, я буду делать это сама!» Потому что очень сложно работать с «ухом», когда кто-то вклинивается.
Если раньше нужна была помощь, сейчас я вижу, что она сама по ходу выступления додумывает, что спросить, сама это потом делает. Она работала перед выпуском над своей немосковской дикцией и подошла подготовленной. Я с листа записывал, ей пока рано, но все подводки она знала», – цитирует Ягудина Sport24.
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