13-летний ученик Этери Тутберидзе перешёл к Евгению Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что 13-летний фигурист Марк Лукин, занимавшийся в команде Этери Тутберидзе, перешёл в его академию.
«Марк, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко», — написал Евгений.
Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко
В нынешнем сезоне Лукин стал четвёртым на открытом первенстве Москвы.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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