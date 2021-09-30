Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске
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Российская фигуристка Софья Акатьева показала лучший результат в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша). За технику спортсменка получила 41,93 балла, за компоненты — 30,98 балла, сумма составила 71,91 балла.
Другая россиянка Елизавета Куликова заняла четвёртое место. Её результат — 60,10 балла.
Гран-при среди юниоров. Гданьск, Польша. Девушки
1. Софья Акатьева (Россия) – 71,91
2. Син Чиа (Республика Корея) – 67,28
3. Клэр Сео (США) – 62,19
4. Елизавета Куликова (Россия) – 60,10
5. Миа Калин (США) – 58,83
6. Хан Хи Су (Республика Корея) – 58,05
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