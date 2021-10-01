Софья Акатьева завоевала золото на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске

Российская фигуристка Софья Акатьева одержала победу на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша). Акатьева была вне конкуренции как в короткой, так и в произвольной программе и по сумме двух выступлений опередила соперниц более чем на 40 баллов.

Акатьева исполнила четыре элемента ультра-си в произвольной программе: тройной аксель, четверной сальхов и дважды четверной тулуп в разных каскадах.

Борьбу за серебро выиграла ещё одна россиянка Елизавета Куликова, которая после короткой программы занимала только четвёртое место, а в итоговом протоколе опередила ставшую третьей кореянку Син Чиа на 0,03 балла.



Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша

Девушки



1. Софья Акатьева (Россия) – 225,64

2. Елизавета Куликова (Россия) – 183,44

3. Син Чиа (Южная Корея) – 183,41

4. Клэр Сео (США) – 174,86

5. Хан Хи Су (Южная Корея) – 168,25

6. Миа Калин (США) – 154,73.