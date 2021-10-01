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Софья Акатьева завоевала золото на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске

Софья Акатьева завоевала золото на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске
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Российская фигуристка Софья Акатьева одержала победу на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша). Акатьева была вне конкуренции как в короткой, так и в произвольной программе и по сумме двух выступлений опередила соперниц более чем на 40 баллов.

Акатьева исполнила четыре элемента ультра-си в произвольной программе: тройной аксель, четверной сальхов и дважды четверной тулуп в разных каскадах.

Борьбу за серебро выиграла ещё одна россиянка Елизавета Куликова, которая после короткой программы занимала только четвёртое место, а в итоговом протоколе опередила ставшую третьей кореянку Син Чиа на 0,03 балла.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша
Девушки

1. Софья Акатьева (Россия) – 225,64
2. Елизавета Куликова (Россия) – 183,44
3. Син Чиа (Южная Корея) – 183,41
4. Клэр Сео (США) – 174,86
5. Хан Хи Су (Южная Корея) – 168,25
6. Миа Калин (США) – 154,73.

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