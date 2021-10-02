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Хавронина и Чиризано выиграли этап юниорской серии Гран-при в танцах на льду

Хавронина и Чиризано выиграли этап юниорской серии Гран-при в танцах на льду
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На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Гданьске (Польша), разыграны медали в танцах на льду.

Победу уверенно одержали россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Второе место заняли американцы Изабелла Флоре и Димитри Царевски. В борьбе за бронзовые медали представители Кипра Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич обошли ещё один российский дуэт Ольга Мамченкова/Марк Волков.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша
Танцы на льду

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) – 168,96
2. Изабелла Флоре/Димитри Царевски (США) – 154,34.
3. Ангелина Кудрявцева/ Илья Каранкевич (Кипр) – 148,95.
4. Ольга Мамченкова/Марк Волков (Россия) – 147,61

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