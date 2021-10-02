Хавронина и Чиризано выиграли этап юниорской серии Гран-при в танцах на льду

На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Гданьске (Польша), разыграны медали в танцах на льду.

Победу уверенно одержали россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Второе место заняли американцы Изабелла Флоре и Димитри Царевски. В борьбе за бронзовые медали представители Кипра Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич обошли ещё один российский дуэт Ольга Мамченкова/Марк Волков.



Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша

Танцы на льду

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) – 168,96

2. Изабелла Флоре/Димитри Царевски (США) – 154,34.

3. Ангелина Кудрявцева/ Илья Каранкевич (Кипр) – 148,95.

4. Ольга Мамченкова/Марк Волков (Россия) – 147,61