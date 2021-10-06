Ирина Слуцкая: возвращаюсь в «Ледниковый период»! Но только на один день

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая сообщила, что стала членом жюри второго в сезоне-2021 выпуска шоу «Ледниковый период».
«Как вы знаете, многие годы я была ведущей «Ледникового периода». Потом в двух программах я была участницей. Мы поставили большое количество ярких номеров (один только Apres Moi чего стоит! Помните?) А потом начался совершенно другой, не менее интересный этап в моей жизни, появились новые проекты и задачи.
А теперь, друзья, хочу вам сообщить, что возвращаюсь в «Ледниковый период»! Но только на один день. Как вы думаете в качестве кого? В качестве члена жюри! Получается, что в этой программе я побывала в трёх ипостасях: на льду, ведущей и членом жюри. Эмоции не передать словами!
В какой роли я вам нравлюсь больше? В роли участницы, ведущей или члена жюри?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
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