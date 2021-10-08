Самодурова победила на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Завершился второй этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди женщин.

Победу одержала подопечная Алексея Мишина, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, после короткой программы занимавшая второе место. Итоговая сумма баллов за короткую и произвольную программы составила 195,52. Второе место заняла Арина Онищенко с результатом 191,25 балла. На третью строчку взошла Анастасия Гулякова. Ей результат — 185,13 балла.

Произвольную программу Самдуровой судьи оценили на 128,54 балла. Неидеально были исполнены тройной флип, двойной риттбергер, а также на тройном сальхове судьи усмотрели недокрут.

Самодурова — бронзовый призёр командного чемпионата мира 2019 года, обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона 2018/2019.