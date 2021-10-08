Российские фигуристы получили американские визы и поедут на этап Гран-при

Все российские фигуристы, заявленные на этап Гран-при в США, получили американские визы и потому смогут выступить на турнире в Лас-Вегасе, который пройдёт с 22 по 24 октября. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Все заявленные на этап Гран-при фигуристы, у которых не было виз в США, сегодня их получили», — приводит слова Когана ТАСС.
Ранее сообщалось, что виз не было у следующих спортсменов: Дарья Усачёва, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, танцевальные пары Аннабель Морозов / Андрей Багин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также спортивная пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Помимо них на этапе Гран-при в Лас-Вегасе выступят спортивные пары Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также одиночницы Александра Трусова и Ксения Синицына.
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