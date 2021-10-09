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Москвина: Мишина и Галлямов ещё не в полной готовности, но это начало сезона

Москвина: Мишина и Галлямов ещё не в полной готовности, но это начало сезона
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Тренер Тамара Москвина рассказала о подготовке своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова к сезону. По её словам, фигуристы пока ещё не находятся в полной готовности к соревнованиям.

«Мы идём постепенно, и на данном этапе для меня, для тренера, важно, что приняли нашу музыку для произвольной программы, что специалисты, тренеры, которых я уважаю, поднимали большой палец вверх после проката со словами: «Хорошая, победная, олимпийская музыка». Что те, кто раньше советовал её менять, сейчас всё-таки изменили своё мнение. Да, не все ещё в полной готовности, но это начало сезона», — цитирует Москвину ТАСС.

Ранее тренер сообщила что её подопечные не планируют менять музыку к произвольной программе.

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