Москвина: Мишина и Галлямов ещё не в полной готовности, но это начало сезона

Тренер Тамара Москвина рассказала о подготовке своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова к сезону. По её словам, фигуристы пока ещё не находятся в полной готовности к соревнованиям.



«Мы идём постепенно, и на данном этапе для меня, для тренера, важно, что приняли нашу музыку для произвольной программы, что специалисты, тренеры, которых я уважаю, поднимали большой палец вверх после проката со словами: «Хорошая, победная, олимпийская музыка». Что те, кто раньше советовал её менять, сейчас всё-таки изменили своё мнение. Да, не все ещё в полной готовности, но это начало сезона», — цитирует Москвину ТАСС.



Ранее тренер сообщила что её подопечные не планируют менять музыку к произвольной программе.