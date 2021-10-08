«Музыка меняться не будет». Москвина — о произвольной программе Мишиной и Галлямова

Тренер Тамара Москвина сообщила, что её подопечные чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов не планируют менять музыку к произвольной программе.
Фигуристы, сегодня выигравшие «Челленджер» Finlandia Trophy, выступают под произведения Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперёд».
«Мы хотели бы, чтобы вы написали, что эта программа – посвящение молодёжи мира, которая сидит в тиктоке, а потом идёт и делает что-то полезное для страны, для мира.
Музыка меняться не будет, у нас музыка прекрасная. Если только она здесь тихо звучала, но это же не от нас зависит. А в плане элементов будем меняться, это же только начало сезона, а у них первое Гран-при только в конце ноября. У нас ещё есть время», – приводит слова Москвиной Sports.ru.
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