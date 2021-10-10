Уткин — Загитовой: бережёшь приватность? Играй в мафию!

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на реплику олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о хейтерах и личном пространстве.

Спортсменка на своей странице в «Инстаграме» высказалась об обратной стороне популярности — отсутствии приватности.

«Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь ещё и очень юна. Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит чувство, что уже всё хорошо, больше ничего не надо.

Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр. Бережёшь приватность? Играй в мафию!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.