Уткин — Загитовой: бережёшь приватность? Играй в мафию!
Поделиться
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на реплику олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о хейтерах и личном пространстве.
Спортсменка на своей странице в «Инстаграме» высказалась об обратной стороне популярности — отсутствии приватности.
«Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь ещё и очень юна. Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит чувство, что уже всё хорошо, больше ничего не надо.
Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр. Бережёшь приватность? Играй в мафию!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Комментарии
- 10 октября 2021
-
18:14
-
17:48
-
16:19
-
14:48
-
14:20
-
14:07
-
13:35
-
12:38
-
12:24
-
11:16
-
10:42
-
10:19
-
00:53
- 9 октября 2021
-
21:55
-
21:36
-
21:06
-
20:06
-
20:01
-
18:29
-
17:20
-
17:18
-
16:40
-
15:44
-
15:00
-
14:33
-
13:49
-
13:25
-
10:59
-
10:20
-
01:04
-
00:51
- 8 октября 2021
-
22:53
-
21:59
-
20:43
-
18:59
Партнерский контент