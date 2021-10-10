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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе КР в Йошкар-Оле с рекордными оценками

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе КР в Йошкар-Оле с рекордными оценками
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Чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. За свой прокат Синицина и Кацалапов получили 92,03 балла, что превышает мировой рекорд (90,03), принадлежащий Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Напомним, в октябре французы также выступили на национальном старте и получили оценки выше рекорда – 93,79. Однако на официальном турнире – «челленджере» Finlandia Trophy — не смогли официально побить рекорд, получив 85,58 балла. На внутренних стартах рекорды не фиксируются.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва) – 92,03.
2. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва) – 79,52.
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 63,00.

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