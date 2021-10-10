Камила Валиева выиграла Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Первое место с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24) — заняла Камила Валиева. Второй стала Елизавета Туктамышева. Третьей – Алёна Косторная.

Ранее рекорд в произвольной программе принадлежал Александре Трусовой и равнялся 166,62 балла. Лучшую сумму за две программы имела Косторная — 247,59.

Отметим, что ни одной из россиянок не удался абсолютно чистый прокат. Валиева упала с тройного акселя, Косторная исполнила этот прыжок с небольшой ошибкой на выезде, а Туктамышева немного ошиблась на тройном риттбергере.

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспо

Женщины



1. Камила Валиева (Россия) – 249,24

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 233,30

3. Алёна Косторная (Россия) – 218,83.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 212,07.

5. Анастасия Губанова (Грузия) — 203,91.

6. Карен Чен (США) – 202,49