Американский журналист: я ищу, где в правилах ISU сказано о бонусе за то, что ты русский

Американский журналист Филип Херш подвёл итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.

Победу одержала Камила Валиева, которая, несмотря на падение с тройного акселя, установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). Елизавета Туктамышева свой коронный тройной аксель сделала дважды – сольно и в каскаде — и заняла второе место.

«Я ищу, где в правилах ISU сказано о бонусе за то, что ты русский. Но для доступа к этому нужно пройти трёхфакторную идентификацию.

Эти фигуристки достаточно хороши, настолько, что им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE только лишь из-за того, что на их куртках написано «Россия», — написал Херш в своём «твиттере».

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