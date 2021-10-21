Фигурное катание: расписание Skate America 2021

В Лас-Вегасе (США) пройдёт первый этап Гран-при по фигурному катанию — Skate America. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Skate America. Лас-Вегас. Расписание соревнований

23 октября. Начало — 4:00 мск. Спортивные пары (короткая программа).

5:25. Мужчины (короткая программа).

23:40. Танцевальные пары (ритм-танец).



24 октября

1:20. Женщины (короткая программа).

4:20. Спортивные пары (произвольная программа).

6:00. Мужчины (произвольная программа).

21:00. Танцевальные пары (произвольный танец).

23:00. Женщины (произвольная программа).



25 октября. 4:30 — показательные выступления.

Российские участники Skate America

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.

Мужчины: Артур Даниелян.

Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

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