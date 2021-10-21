Фигурное катание: расписание Skate America 2021

В Лас-Вегасе (США) пройдёт первый этап Гран-при по фигурному катанию — Skate America. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Skate America. Лас-Вегас. Расписание соревнований
23 октября. Начало — 4:00 мск. Спортивные пары (короткая программа).
5:25. Мужчины (короткая программа).
23:40. Танцевальные пары (ритм-танец).
24 октября
1:20. Женщины (короткая программа).
4:20. Спортивные пары (произвольная программа).
6:00. Мужчины (произвольная программа).
21:00. Танцевальные пары (произвольный танец).
23:00. Женщины (произвольная программа).
25 октября. 4:30 — показательные выступления.
Российские участники Skate America
Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.
Мужчины: Артур Даниелян.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
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