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Фигурное катание: расписание Skate America 2021, 1-й этап Гран-при

Фигурное катание: расписание Skate America 2021
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В Лас-Вегасе (США) пройдёт первый этап Гран-при по фигурному катанию — Skate America. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Skate America. Лас-Вегас. Расписание соревнований
23 октября. Начало — 4:00 мск. Спортивные пары (короткая программа).
5:25. Мужчины (короткая программа).
23:40. Танцевальные пары (ритм-танец).

24 октября
1:20. Женщины (короткая программа).
4:20. Спортивные пары (произвольная программа).
6:00. Мужчины (произвольная программа).
21:00. Танцевальные пары (произвольный танец).
23:00. Женщины (произвольная программа).

25 октября. 4:30 — показательные выступления.

Российские участники Skate America
Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.
Мужчины: Артур Даниелян.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

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