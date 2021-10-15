13-летняя Вероника Жилина возобновила тренировки в академии Евгения Плющенко. Видео

13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, возобновила тренировки после травмы ноги.

«Вероника Жилина тренируется, набирает форму после травмы. Накатывает программы. Скорейшего восстановления Нике!» — отмечается в сообщении «Ангелов Плющенко».

Посмотреть видео тренировки Жилиной можно в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

Отметим, что Вероника Жилина выиграла этап юниорского Гран-при в Кошице, исполнив три четверных прыжка в произвольной программе: сальхов и два тулупа.

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