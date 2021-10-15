Фигуристы Алиев и Самарин стали призёрами Budapest Trophy

На международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии разыграны медали в соревнованиях мужчин в одиночном катании. Победу одержал итальянец Маттео Риццо, ставший лучшим и в произвольной программе.
Российский фигурист Дмитрий Алиев исполнил чистый четверной лутц, но упал с тройного акселя во время произвольной программы, а вместо четверного тулупа прыгнул тройной. С таким прыжковым набором в произвольной программе он уступил только Риццо и поднялся на второе место.
Лидировавший после короткой программы вновь не избежал ошибок и завершил соревнования на третьем месте.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Budapest Trophy. Венгрия
Мужчины
1. Маттео Риццо (Италия) – 234,40.
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 230,63.
3. Александр Самарин (Россия) – 226,81.
4. Иван Шмуратко (Украина) – 223,29.
5. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 202,34.
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