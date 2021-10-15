Фигуристы Алиев и Самарин стали призёрами Budapest Trophy

На международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии разыграны медали в соревнованиях мужчин в одиночном катании. Победу одержал итальянец Маттео Риццо, ставший лучшим и в произвольной программе.

Российский фигурист Дмитрий Алиев исполнил чистый четверной лутц, но упал с тройного акселя во время произвольной программы, а вместо четверного тулупа прыгнул тройной. С таким прыжковым набором в произвольной программе он уступил только Риццо и поднялся на второе место.

Лидировавший после короткой программы вновь не избежал ошибок и завершил соревнования на третьем месте.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Budapest Trophy. Венгрия

Мужчины

1. Маттео Риццо (Италия) – 234,40.

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 230,63.

3. Александр Самарин (Россия) – 226,81.

4. Иван Шмуратко (Украина) – 223,29.

5. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 202,34.