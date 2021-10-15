Актриса Мельникова: Авербух — моё открытие в этом году, в его голове — удивительные вещи

Актриса Дарья Мельникова, выступающая в телепроекте «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в парном катании Максимом Марининым, рассказала о постановке программ и идеях номеров.
«Это мучительнейшей процесс, я вообще не понимаю, как это происходит. У Ильи Авербуха в голове происходят очень интересные соединения, вообще Авербух — это моё открытие в этом году, не понимаю, как он это делает, в его голове — удивительные вещи. У него не просто фантазии, а фантазии для воплощения на льду. С ним, конечно, работает целая команда, но основной толчок идет обычно от него. Но это происходит мучительно.
Что давалось сложнее всего из элементов? Поддержка на животе в прошлом номере для меня была страшной, тут нечего скрывать. А в этот раз была задача не опустить планку, донести мысль в этот раз было важнее, так же как и сделать чистый номер, не ошибиться», — приводит слова Мельниковой WMJ.ru.
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