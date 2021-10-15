Японский политолог: цель Загитовой — выйти замуж за Путина

Конфликт олимпийской чемпионки Алины Загитовой с журналистом Рустамом Имамовым после хоккейного матча в Казани обсудили в программе о политике на японском Fuji TV.

Политолога, профессора университета Цукуба Ицуро Накамуру заинтересовали связи Загитовой, которыми она, по слухам, угрожала журналисту, требуя удалить её снимки. Накамура высказал мнение, что спортсмены, выступающие доверенными лицами правительства, живут в России припеваючи. А спортсменки и вовсе имеют уникальный шанс стать первой леди государства. Политолог намекнул, что место гимнастки Алины Кабаевой может занять другая чемпионка, но уже из фигурного катания.

«Все ведущие СМИ в России сообщали об этом (о Кабаевой и Владимире Путине). Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность — всё в вашем распоряжении.

Конечная цель Загитовой — выйти замуж за президента Путина. Это моё предположение. Пресс-атташе президента, господин Песков, женат на Татьяне Навке, которая прославилась в 90-х в фигурном катании. Она выступает продюсером Алины Загитовой», — приводит слова Накамуры InoProSport.ru.