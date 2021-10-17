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Судьи не оценили «Армагеддон» Бородиной и Соловьёва. Пара попала в номинацию. Видео

Судьи не оценили «Армагеддон» Бородиной и Соловьёва. Пара попала в номинацию. Видео
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Телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв в третьем выпуске проекта «Ледниковый период» показали номер под песню I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith из кинофильма «Армагеддон».

Участники показали несколько поддержек, однако сольных элементов и владения коньком от Ксении судьи не увидели. Все арбитры были единодушны в своём решении, поставив паре оценку 5,8 – как за технику, так и за артистизм.

В итоге пара Бородина/Соловьёв попала в номинацию и будет бороться за право остаться в проекте с актрисой Аглаей Шиловской и чемпионом мира Максимом Шабалиным.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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