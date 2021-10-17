Судьи не оценили «Армагеддон» Бородиной и Соловьёва. Пара попала в номинацию. Видео
Поделиться
Телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв в третьем выпуске проекта «Ледниковый период» показали номер под песню I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith из кинофильма «Армагеддон».
Участники показали несколько поддержек, однако сольных элементов и владения коньком от Ксении судьи не увидели. Все арбитры были единодушны в своём решении, поставив паре оценку 5,8 – как за технику, так и за артистизм.
В итоге пара Бородина/Соловьёв попала в номинацию и будет бороться за право остаться в проекте с актрисой Аглаей Шиловской и чемпионом мира Максимом Шабалиным.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Комментарии
- 17 октября 2021
-
01:09
-
00:35
-
00:10
- 16 октября 2021
-
22:44
-
21:05
-
20:55
-
20:37
-
20:26
-
17:18
-
17:08
-
16:41
-
15:15
-
13:07
-
12:51
-
10:56
- 15 октября 2021
-
22:02
-
21:48
-
21:25
-
20:50
-
20:13
-
19:46
-
18:01
-
17:38
-
15:29
-
12:05
-
10:30
-
09:21
-
00:31
- 14 октября 2021
-
21:33
-
20:52
-
20:29
-
18:34
-
17:51
-
17:32
-
16:16
Партнерский контент