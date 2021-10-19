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Олимпийская чемпионка Меган Дюамель назвала Александру Трусову любимой фигуристкой

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель назвала Александру Трусову любимой фигуристкой
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель назвала любимых спортсменов в своём виде спорта.

«Мне нравится Нэйтан Чен в одиночках у мужчин. Любимая фигуристка — Александра Трусова. Из пар мне больше всего нравится Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду фаворитов нет», — написала Дюамель в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, на этапе Кубка России в Сызрани Александра Трусова выиграла короткую программу с результатом 74,53 балла, несмотря на то что упала с тройного акселя. Впоследствии спортсменка снялась с произвольной программы.

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