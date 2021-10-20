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Туктамышева ответила, с кем из команды Тутберидзе она общается больше всего

Туктамышева ответила, с кем из команды Тутберидзе она общается больше всего
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева провела в своём «инстаграме» рубрику «Вопрос-Ответ».

Среди прочего, Туктамышеву спросили, с кем из команды Этери Тутберидзе она общается больше всего. «С Мориской (грузинский фигурист Морис Квителашвили. – Прим. «Чемпионата»), — призналась Елизавета, опубликовав совместное видео с Квителашвили.

«Какая у вас диета на время соревнований?» — также спросил один из пользователей. «Диеты нет. Есть своё комфортное питание», — ответила ученица Алексея Мишина.

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