Елизавета Туктамышева ответила, почему фигуристки натягивают колготки поверх коньков

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался, почему колготки не заправляются в коньки, а всегда натягиваются сверху.

«Не всегда. Очень часто фигуристки катаются в обычных тонких колготках», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Напомним, на международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся ранее в октябре, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.

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