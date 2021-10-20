Евгения Медведева показала серию фото с Даней Милохиным в образе советских школьников

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перепостила в «сториз» своего «инстаграма» серию снимков с телешоу «Ледниковый период». В очередном эпизоде Медведева и её партнёр, тиктокер Даня Милохин предстали в образе советских школьников. Фигуристка вышла на лёд в чёрно-белом фартуке, а на звезде шоу-бизнеса были надеты белая рубашка и красный галстук.

Ранее дуэт выступал в образах из кинофильма «Отряд самоубийц»: Медведева была Харли Квин, а Милохин – Джокером. Судьи единогласно оценили их выступление баллами 6,0 – как за технику, так и за артистизм.

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