Сёстры Аверины, Щербакова и Медведева претендуют на премию Glamour «Женщины года — 2021»

Стартовало голосование премии Glamour «Женщины года — 2021». В категории «Спортсменка года» номинированы гимнастки Дина и Арина Аверины, олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, двукратная победительница Игр-2020 стрелок Виталина Бацарашкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова и бронзовый призёр Олимпиады в Токио дзюдоистка Мадина Таймазова.
Фигуристка Евгения Медведева и экс-гимнастка Ляйсан Утяшева попали в число номинанток в категории «Лицо с экрана».
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский оказались в номинации «Мужчина года».
Голосование проходит на сайте Glamour.
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