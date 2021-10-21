Гийом Сизерон: надеюсь, нас будут оценивать по прокатам, а не по сексуальной ориентации

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, высказался о комментарии российского судьи международной категории Александра Веденина, который заявил, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь.
«Мне приходилось переживать и более серьёзные нападки. С той же достоверностью можно сказать, что актёр-гей не может сыграть гетеросексуала в кино. Если бы это было так, было бы много безработных голливудских актёров.
Люди хотят увидеть на льду спектакль. Они хотят видеть эмоции, виртуозность, связки. По-моему, неверно говорить, что люди хотят увидеть «настоящую любовь» на льду.
Надеюсь, что во время соревнований нас будут оценивать объективно – по показанным прокатам, а не по сексуальной ориентации», — приводит слова Сизерона France 3.
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