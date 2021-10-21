Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гийом Сизерон: надеюсь, нас будут оценивать по прокатам, а не по сексуальной ориентации

Гийом Сизерон: надеюсь, нас будут оценивать по прокатам, а не по сексуальной ориентации
Комментарии

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, высказался о комментарии российского судьи международной категории Александра Веденина, который заявил, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь.

«Мне приходилось переживать и более серьёзные нападки. С той же достоверностью можно сказать, что актёр-гей не может сыграть гетеросексуала в кино. Если бы это было так, было бы много безработных голливудских актёров.

Люди хотят увидеть на льду спектакль. Они хотят видеть эмоции, виртуозность, связки. По-моему, неверно говорить, что люди хотят увидеть «настоящую любовь» на льду.

Надеюсь, что во время соревнований нас будут оценивать объективно – по показанным прокатам, а не по сексуальной ориентации», — приводит слова Сизерона France 3.

Новость по теме
«Не можем закрыть на это глаза». Французская федерация — о гомофобных словах о Сизероне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021