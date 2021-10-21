«Не можем закрыть на это глаза». Французская федерация — о гомофобных словах о Сизероне

Американский журналист Филип Херш на своём сайте привёл выдержки из письма президента Французской федерации фигурного катания Натали Пешала в Международный союз конькобежцев (ISU).

Поводом для обращения, написанного ещё 12 октября, стало интервью российского судьи Александра Веденина, который заявил, что французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон холоден и не может показать настоящих чувств, так как у партнёра нетрадиционная сексуальная ориентация.

«Эти люди пытаются причинить нам вред в то время, когда Олимпийские игры уже приближаются и пройдут менее чем через четыре месяца. Мы не можем закрыть на это глаза. Надеемся на взаимоуважение и сражение только на льду.

Мы не можем смириться с тем, что происходит с нашими спортсменами, поэтому хотим узнать вашу позицию, а также меры, которые вы предпримете, чтобы не допустить подобных высказываний в будущем. Мы вместе должны защищать спортивные ценности: уважение к сопернику, честность, свободу и терпимость», — говорится в письме Пешала.

ISU пока не ответил на обращение французской федерации.