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«Вау, мои коленки сказали мне «пока». Алина Загитова — о парном катании

«Вау, мои коленки сказали мне «пока». Алина Загитова — о парном катании
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от парного катания в исполнении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Загитова пообщалась с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.

«Почему-то я почти не вижу выбросы-аксели», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

«Это большой вопрос к техкому ISU. Мне это не нравится. Многие парные элементы становятся реликтовыми, потому что их невыгодно делать из-за их стоимости: у нас умирают сальхов, кауфман (это аксель), умирают поддержки – лутцевая, акселевая. Сейчас ты увидишь выброс-риттбергер», — ответил Траньков.

Тарасова и Морозов продемонстрировали выброс-риттбергер.

«Вау, мои коленки сказали мне «пока», — прокомментировала Алина.

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