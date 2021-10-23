Номер Медведевой и Милохина в образах советских школьников на шоу «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева и её партнёр – популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин представили новый номер в четвёртом выпуске телевизионного проекта «Ледниковый период». Пара выступила под композицию Владимира Преснякова «Зурбаган».

Милохин и Медведева предстали перед публикой в образе советских школьников. Фигуристка вышла на лёд в чёрно-белом фартуке, а на звезде шоу-бизнеса были надеты белая рубашка и красный галстук.

Судьи во главе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой оценили артистизм спортивной пары в максимальные 6 баллов, за технику Медведева и Милохин получили средний балл – 5,94.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!