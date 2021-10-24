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Аннабель Морозов и Андрей Багин, видео проката ритм-танца на Skate America

Аннабель Морозов и Андрей Багин, видео проката ритм-танца на Skate America
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Появилось видео проката ритм-танца российских фигуристов Аннабель Морозов и Андрея Багина на первом этапе Гран-при Skate America. По итогам проката они заняли пятое место, получив 68.79 баллов.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Победу в ритм-танце одержали американские фигуристы Мэдисон Хуббел и Захари Донохью. За свой прокат они получили 83.58 балла.

Второе место заняли еще одни представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показав результат 82.55 балла. Замкнули тройку лидеров канадские фигуристы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (75.33).

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Хуббел и Захари Донохью (США) – 83.58
2. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 82.55
3. Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (Канада) – 75.33
4. Оливия Смарт и Андриан Диас (Испания) — 74.06
5. Аннабель Морозов и Андрей Багин — 68.79

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