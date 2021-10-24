Синицына – о Skate America: чувствуется другой уровень соревнований

Российская фигуристка Ксения Синицына высказалась о своём прокате короткой программы на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 71.51 балла и заняла третье место.

«Чувствуется другой уровень соревнований, но я стараюсь на этом не зацикливаться. Чуть-чуть волновалась из-за того, что выступала первой, но тройные прыжки у меня стабильно получаются на тренировках, поэтому во время проката волнение пропадало. Не скажу, что оценки удивили. Я много тренируюсь ради высоких оценок. Старалась всё сделать по максимуму, так что была готова к хорошим баллам в случае удачного проката.

Что касается четверного, то его пока, к сожалению, не будет. На этом этапе моя задача — откатать программу чисто. Буду готовить четверной к следующим турнирам», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата».

Выиграла короткую программу россиянка Александра Трусова. За свой прокат она получила 77.69 баллов. Второе место заняла ещё одна россиянка Дарья Усачёва (76.71).