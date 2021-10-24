Морозов о выступлении в Лас-Вегасе: не скажу, что мы счастливы, поскольку были огрехи

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от прошедшего выступления.

«От проката в целом осталось хорошее впечатление. Но не скажу, что мы счастливы, поскольку были огрехи, которые испортили общее ощущение. Мы мыслим позитивно, видим хорошие стороны: выбросы во второй половине, все элементы были сделаны. Ещё есть над чем работать, это только первый крупный турнир в сезоне.

Все выводы уже сделаны, надо просто справиться в программе на соревнованиях. Потому что каких-то проблем во время подготовки мы не испытываем – всегда добиваемся чистых прокатов на тренировке. Главное, перенести это на лёд", – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата».