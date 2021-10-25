Евгения Медведева оделась в пуховик и легла на лёд. Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка, одетая в пуховик, лежит на льду.

Фото: инстаграм евгении медведевой

Медведева пропускает сезон-2021/2022 из-за проблем со спиной. Спортсменка выступает в телешоу «Ледниковый период», её партнёр — тиктокер Даня Милохин.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019). Двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018). Двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015). Двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016). Серебряный призёр командного чемпионата мира (2017). Победительница турнира Shanghai Trophy 2019. Победительница финала Кубка России 2019. Победительница (2015) и бронзовый призёр (2014) чемпионата мира среди юниоров. Победительница (2014) и бронзовый призёр (2013) финала Гран-при среди юниоров.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!