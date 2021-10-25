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Дарья Усачёва прокомментировала второе место на этапе Гран-при в США

Дарья Усачёва прокомментировала второе место на этапе Гран-при в США
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Российская фигуристка Дарья Усачёва прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США). По итогам двух прокатов Усачёва заняла второе место и завоевала серебряную медаль. Отставание россиянки от её соотечественницы Александры Трусовой, завоевавшей золото, составило чуть более 15 баллов.

«Я немного расстроена ошибками, которые я допустила в произвольной программе. Но я довольна своим результатом. Для меня эти соревнования складывались немного сложнее (чем в России. — Прим. «Чемпионата»), поскольку это был мой первый международный турнир», — приводит слова Усачёвой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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