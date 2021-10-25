Канадская журналистка — о Гран-при в США: Трусова даже близко не стоит рядом с Мияхарой

Канадская журналистка Беверли Смит поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на этапе Гран-при в США, сравнив её с японкой Сатоко Мияхарой. Трусова завоевала золотую медаль, Мияхара заняла седьмое место.
«Трусова, выигравшая бронзу на последнем чемпионате мира, тогда набрала 217,20 балла, в то время как другая россиянка, Анна Щербакова, выиграла с результатом в 233,17 балла. Трусова сегодня побила эту оценку всего с одним квадом. Но…
Каори Сакамото имеет самую высокую оценку за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова четвёртая — с 69,00. Мияхара позади неё — 68,91. Трусова даже близко не стоит рядом с Мияхарой», — написала Смит в своём «твиттере».
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