Канадская журналистка — о Гран-при в США: Трусова даже близко не стоит рядом с Мияхарой

Канадская журналистка Беверли Смит поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на этапе Гран-при в США, сравнив её с японкой Сатоко Мияхарой. Трусова завоевала золотую медаль, Мияхара заняла седьмое место.

«Трусова, выигравшая бронзу на последнем чемпионате мира, тогда набрала 217,20 балла, в то время как другая россиянка, Анна Щербакова, выиграла с результатом в 233,17 балла. Трусова сегодня побила эту оценку всего с одним квадом. Но…

Каори Сакамото имеет самую высокую оценку за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова четвёртая — с 69,00. Мияхара позади неё — 68,91. Трусова даже близко не стоит рядом с Мияхарой», — написала Смит в своём «твиттере».

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