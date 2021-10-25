В ФФККР рассказали, когда российские фигуристы смогут получить визы в Канаду

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда российские фигуристы, у которых пока нет канадских виз, смогут получить их, чтобы выступить на этапе Гран-при в Канаде. Турнир пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.
По словам Горшкова, визы будут выданы сегодня, 25 октября.
«Мы ожидаем визы сегодня», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее сообщалось, что паспорта с визами пока не получили Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов, а также тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.
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