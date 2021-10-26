Наталья Бестемьянова оценила решение убрать 4 четверных из произвольной программы Трусовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги этапа Гран-при в США в женском одиночном катании. Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой.

По словам Бестемьяновой, то, что из произвольной программы Трусовой убрали четыре четверных прыжка из пяти, было правильным решением. Напомним, незадолго до старта турнира Александра получила травму.

«Чистые, очень уверенные прокаты. Тренеры приняли решение упростить программы, мы не видели тройной аксель, был только один четверной. Наверное, в данных условиях это было правильное решение. Чистые прокаты всегда оставляют приятное послевкусие.

Порадовала и Ксения Синицына. Очень красивая девочка!» — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

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