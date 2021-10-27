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Ягудин: исходя из слов Веденина, представителям ЛГБТ теперь в кино тоже не играть?

Ягудин: исходя из слов Веденина, представителям ЛГБТ теперь в кино тоже не играть?
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил, слышал ли он о начале расследования ISU по поводу неоднозначных слов российского судьи Александра Веденина о четырёхкратном чемпионе мира в танцах на льду Гийоме Сизероне.

«Да, конечно, слышал. Только я не понимаю, что расследовать. Есть конкретно сказанные слова. Потом Веденин даже объяснил их смысл. И что расследовать? Что судить? Мнение человека?

В принципе, я не согласен с Александром. Не то что в корне, но слова Веденина прозвучали грубо и неправильно. Исходя из его слов, представителям ЛГБТ-сообщества теперь в кино тоже не играть? Там ведь тоже надо показывать любовь. В общем, мне эта фраза не понравилась. Но начинать расследование? Зачем какие-то интриги, расследования, сплетни?

В словах Веденина не было злого умысла. Человек просто высказал своё мнение. А Гийому можно просто проанализировать, в какой из стран его больше любят и поддерживают. И это, между прочим, Россия. В спортивном сообществе у нас он любим и почитаем», — приводит слова Ягудина Sport24.

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