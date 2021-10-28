Фигуристка Виктория Сафонова выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена

На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане фигуристки завершили выступления с короткими программами. Лидерство захватила представительница Беларуси Виктория Сафонова, набравшая 66,14 балла. Второе и третье места также занимают бывшие россиянки – выступающая за Украину Анастасия Шаботова и Екатерина Рябова из Азербайджана. Между собой их разделяют 0,15 балла. А вот отставание идущей четвёртой финки Эмми Пелтонен уже больше 10 баллов.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан

Женщины. Короткая программа

1. Виктория Сафонова (Беларусь) – 66,14.

2. Анастасия Шаботова (Украина) – 63,92.

3. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 63,77.

4. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 53,71.

5. Александра Фейгин (Болгария) – 51,98.

6. Наргиз Сулейманова (Германия) – 49,98.