Фигуристка Виктория Сафонова выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена

На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане фигуристки завершили выступления с короткими программами. Лидерство захватила представительница Беларуси Виктория Сафонова, набравшая 66,14 балла. Второе и третье места также занимают бывшие россиянки – выступающая за Украину Анастасия Шаботова и Екатерина Рябова из Азербайджана. Между собой их разделяют 0,15 балла. А вот отставание идущей четвёртой финки Эмми Пелтонен уже больше 10 баллов.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан
Женщины. Короткая программа
1. Виктория Сафонова (Беларусь) – 66,14.
2. Анастасия Шаботова (Украина) – 63,92.
3. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 63,77.
4. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 53,71.
5. Александра Фейгин (Болгария) – 51,98.
6. Наргиз Сулейманова (Германия) – 49,98.
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